Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung

Rotenburg Wümme (ots)

Am 10.10.2025, gegen 14:35 Uhr, kam es in Rotenburg, auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen (zw 35-45 Jahre). Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben? Beim Eintreffen der Polizei befanden sich die Personen nicht mehr vor Ort. Nachträglich konnte nur ein Beteiligter ermittelt werden, welcher jedoch keinerlei Angaben macht. Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261-9470 entgegen.

