Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Auseinandersetzung in der Innenstadt ++ ++ Herbstmarkt in Rotenburg ++

POL-ROW (ots)

Rotenburg: Am Samstagmittag kam es in der Rotenburger Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen Mann und einem 30-Jährigen Mann. Von dem 30-Jährigen Opfer wurde behauptet, dass er von dem Täter mit einem Teleskopschlagstock geschlagen wurde. Der Teleskopschlagstock konnte durch die Polizei aufgefunden und sichergestellt werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens des Teleskopschlagstocks gegen den Täter eingeleitet.

Rotenburg: In Rotenburg findet an diesem Wochenende der Herbstmarkt statt. Dieser verlief aus polizeilicher Sicht größtenteils friedlich. Es wurden zwei Körperverletzungssachverhalte durch die Polizei aufgenommen. Die Täter waren in beiden Fällen alkoholisiert.

