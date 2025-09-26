Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250926.1 Marne: Berauschter Mann leistet Widerstand

Marne (ots)

In der Nacht zu heute hat der Patient einer Rettungswagenbesatzung zunächst gegenüber dem medizinischen Personal, später gegenüber den hinzugezogenen Polizeibeamten Widerstand geleistet. Ein Polizist erlitt dabei leichte Verletzungen.

Gegen 01.00 Uhr bat eine Rettungswagenbesatzung in Marne um Unterstützung bei einem renitenten Patienten, dessen Verhalten sich auch nach Eintreffen von zwei Beamten nicht änderte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 30-Jährigen ergab einen Wert von 1,32 Promille. Es bestand der Verdacht auf Mischintoxikation. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam der Beschuldigte zwecks der Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus. Da der Marner hier erneut Widerstand leistete, rückten weitere Einsatzkräfte zu Unterstützung an.

Nach der Blutprobenentnahme wurde die Person entlassen. Sie wird sich wegen des Widerstandes verantworten müssen. Ein Beamter zog sich im Rahmen der Widerstandshandlungen eine Verletzung zu, war aber weiterhin dienstfähig.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell