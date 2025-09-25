Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250925.2 Kreis Dithmarschen: Betrüger erlangt mehrere tausend Euro

Kreis Dithmarschen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es einem Telefonbetrüger gelungen, eine Rentnerin zu einer Überweisung von mehreren tausend Euro auf ein ihr fremdes Konto zu bewegen. Erst als der Transfer abgeschlossen war, realisierte die Geschädigte den Betrug und erstattete Anzeige.

Gegen 15.30 Uhr meldete sich telefonisch ein Mann bei der Dithmarscherin und gab sich als Mitarbeiter der Sparkasse Westholstein aus. Er berichtete von Unregelmäßigkeiten auf dem Konto der 66-Jährigen und brachte sie innerhalb von 70 Minuten dazu, einen Betrag von 4.999 Euro per Sofortüberweisung auf ein Konto einer Oldenburger Bank zu überweisen. Erst als dies geschehen war, regte sich Misstrauen bei der Frau. Sie nahm Kontakt zu ihrer Bank auf und musste erfahren, dass sie Opfer eines Betruges geworden war. Das Geld war unwiederbringlich verloren.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell