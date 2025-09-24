PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250924.1 Krempe: Falscher Bankmitarbeiter ergaunert mehrere tausend Euro

Krempe (ots)

Am Dienstagnachmittag hat ein angeblicher Bankmitarbeiter von einem Senior im Rahmen eines Telefonats rund 5.000 Euro per Überweisung erlangt. Misstrauisch wurde der Geschädigte leider erst nach der durchgeführten Transaktion.

Gegen 13.45 Uhr erhielt der Anzeigende aus Krempe den Anruf eines Mannes, der sich als Angehöriger der Sparkasse Westholstein ausgab. Dieser forderte den Rentner auf, 4.999 Euro auf das Konto einer Bank in Gifhorn zu überweisen. Der Geschädigte weigerte sich zunächst, ließ sich jedoch im Verlauf des Gesprächs zu der Transaktion überreden. Nachdem der Betrüger sämtliche Inhalte der Überweisung diktiert hatte, floss das Geld.

Erst im Nachgang dämmerte dem Kremper, dass er Opfer einer Betrugsmasche geworden war und er erstattete Strafanzeige bei der Polizei.

Ein weiterer Betrugsversuch gleicher Art am gestrigen Tag bei einer Person aus Kaiser-Wilhelm-Koog verlief ob des Misstrauens des Angerufenen glücklicherweise erfolglos.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

  • 23.09.2025 – 11:32

    POL-IZ: 250923.4 Meldorf: Senior fällt Betrugsmasche zum Opfer

    Meldorf (ots) - Am vergangenen Samstag hat ein Rentner in Dithmarschen den Anruf eines falschen Bankmitarbeiters erhalten und dem Betrüger den Zugriff auf sein Konto ermöglicht. Eine unberechtigte Abbuchung in Höhe von mehreren tausend Euro war das Ergebnis. Am Vormittag meldete sich ein vermeintlicher Mitarbeiter der Deutschen Bank per Telefon bei dem Anzeigenden. Die männliche Person erkundigte sich, ob der ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 11:09

    POL-IZ: 250923.3 Wesseln: Silber aus Kirche entwendet - Zeugen gesucht!

    Wesseln (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es in Wesseln zu einem Einbruch in das örtliche Kirchengebäude gekommen. Unbekannte entwendeten Gegenstände aus Silber und richteten einen Sachschaden in Höhe von 250 Euro an. In der Zeit von Samstagmittag bis zum Montagabend brachen Unbekannte die Kirche im Amselweg auf und begaben sich in das Innere. Dort durchsuchten ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 10:55

    POL-IZ: 250923.2 Itzehoe: Anlagenbetrug per Internet

    Itzehoe (ots) - Mehrere tausend Euro hat ein Mann aus dem Itzehoer Umland in der Hoffnung investiert, schnell das große Geld zu machen. Leider fiel er einer Betrugsmasche zum Opfer und verlor mehrere tausend Euro. Im Internet recherchierte ein Senior nach einer Möglichkeit, um Geld in Kryptowährung zu investieren. Dabei stieß er auf eine Seite, die ihn ansprach und setzte sich mit einem dort genannten Kontakt per ...

    mehr
