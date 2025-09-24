Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250924.1 Krempe: Falscher Bankmitarbeiter ergaunert mehrere tausend Euro

Krempe (ots)

Am Dienstagnachmittag hat ein angeblicher Bankmitarbeiter von einem Senior im Rahmen eines Telefonats rund 5.000 Euro per Überweisung erlangt. Misstrauisch wurde der Geschädigte leider erst nach der durchgeführten Transaktion.

Gegen 13.45 Uhr erhielt der Anzeigende aus Krempe den Anruf eines Mannes, der sich als Angehöriger der Sparkasse Westholstein ausgab. Dieser forderte den Rentner auf, 4.999 Euro auf das Konto einer Bank in Gifhorn zu überweisen. Der Geschädigte weigerte sich zunächst, ließ sich jedoch im Verlauf des Gesprächs zu der Transaktion überreden. Nachdem der Betrüger sämtliche Inhalte der Überweisung diktiert hatte, floss das Geld.

Erst im Nachgang dämmerte dem Kremper, dass er Opfer einer Betrugsmasche geworden war und er erstattete Strafanzeige bei der Polizei.

Ein weiterer Betrugsversuch gleicher Art am gestrigen Tag bei einer Person aus Kaiser-Wilhelm-Koog verlief ob des Misstrauens des Angerufenen glücklicherweise erfolglos.

Merle Neufeld

