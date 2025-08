POL-PDKL: Speisefett gestohlen?

Kaiserslautern (ots) - Ausschließlich auf "Plastikgeld" hatten es Diebe am Donnerstag in der Götzstraße abgesehen. Am Mittag fiel einem Anwohner auf, dass offenbar unbekannte Täter in sein Auto eingedrungen sind und sich aus dem dort abgelegten Geldbeutel bedient haben. Bargeld und Dokumente ließen die Täter zurück und nahmen lediglich die Kredit- und Bankkarten mit. Die genaue Tatzeit ist unklar. Festgestellt ...

