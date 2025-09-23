PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250923.2 Itzehoe: Anlagenbetrug per Internet

Itzehoe (ots)

Mehrere tausend Euro hat ein Mann aus dem Itzehoer Umland in der Hoffnung investiert, schnell das große Geld zu machen. Leider fiel er einer Betrugsmasche zum Opfer und verlor mehrere tausend Euro.

Im Internet recherchierte ein Senior nach einer Möglichkeit, um Geld in Kryptowährung zu investieren. Dabei stieß er auf eine Seite, die ihn ansprach und setzte sich mit einem dort genannten Kontakt per Telefon in Verbindung. In mehreren Gesprächen mit einer ihm vertrauenswürdig erscheinenden Frau teilte er seine Bankdaten mit, um der angeblichen Anlageberaterin Zugriff auf sein Konto zwecks der Geldanlage in Kryptowährung zu ermöglichen. Nachdem zwei Abbuchungen im vierstelligen Bereich erfolgt waren, meldete sich die Bank des Geschädigten und teilte dem Mann mit, dass es sich bei dem Geldtransfer um betrügerische Machenschaften gehandelt habe. Daraufhin erstattete der Rentner Anzeige - ob er sein Geld zurückbekommt, ist fraglich.

   In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass bei 
sogenanntem Online-Trading ein sehr hohes Verlustrisiko besteht. 
Betrügerische Webseiten sind auf den ersten Blick nur schwer zu 
erkennen. Daher sollten potentielle Geldanleger den Trading-Anbieter 
kritisch überprüfen:
   - Geben Sie keine sensiblen Daten preis.
   - Bei Anlageformen, in denen Sie unkundig sind, ist das Risiko für
     Betrug hoch. Lassen Sie sich seriös beraten und nutzen Sie 
     beispielsweise den Service von Verbraucherzentralen oder fragen 
     Sie bei ihrer Hausbank nach.
   - Seien Sie kritisch bei Werbeanzeigen zu Geldanlagen sowie dem 
     Versprechen hoher Gewinne.
   - Gewähren Sie niemandem mittels Fernwartungssoftware wie AnyDesk 
     oder Team Viewer Zugriff auf Ihren Computer.
   - Übermitteln Sie keine Kopien Ihrer Ausweisdokumente.
   - Überweisen Sie keine Gelder an unbekannte ausländische Konten.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 09:56

    POL-IZ: 250923.1 Lägerdorf: Diebstahl von drei Tonnen Kabel

    Lägerdorf (ots) - Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Lägerdorf von dem Gelände einer Firma Kabel im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von Freitag, 15.00 Uhr, bis zum Montag, 06.00 Uhr, verschafften sich Einbrecher gewaltsam über ein Tor Zutritt zu dem Betriebsgelände im Sandweg. Sie begaben sich - vermutlich mit einem Lastkraftwagen - auf das ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 16:13

    POL-IZ: 250922.2 Itzehoe: Medieneinladung HUPF-Übergabe

    Itzehoe (ots) - Am 25. September 2025, wird Andreas Breitner in seiner Funktion als Vorsitzender des Hilfs- und Unterstützungsfonds für Polizeibeschäftigte und deren Familien in Not e.V. (HUPF) einer Polizeibeamtin und einem Polizeibeamten in Albersdorf eine Zuwendung übergeben. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung können der Anlage entnommen ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 22.09.2025 – 16:11

    POL-IZ: 250922.3 Wöhrden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Wöhrden (ots) - Am vergangenen Freitag hat sich in Wöhrden ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Mofafahrer leichte Verletzungen erlitt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort - nach ihm sucht die Polizei nun. Um 06.50 Uhr war ein Jugendlicher auf einem Mofa auf der Straße Wackenhusen aus Richtung Ketelsbüttel kommend in Richtung Wöhrden unterwegs. Ihm entgegen kam ein PKW, der andere Fahrzeuge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren