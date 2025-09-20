PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Zwei schwer Verletzte durch Kollision mit einem Baum

Kamen (ots)

Gegen 19:55 Uhr befuhr ein 19-Jähriger Kamener mit seiner 18-jährigen Beifahrerin aus Schwerte mit einem PKW die Rottumer Straße in Fahrtrichtung Bönen. Hinter einer Linkskurve wich der 19-Jährige einem Wildtier aus und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er gegen einen Leitpfosten und zwei Bäume. Dadurch wurde das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es letztlich zum Stehen kam. Der 19-Jährige und seine Beifahrerin gelangten mit Hilfe von Ersthelfern aus dem Fahrzeug und wurden durch die Ersthelfer bis Eintreffen der Rettung erstversorgt. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt mittels Rettungswagen in ein Dortmunder Krankenhaus verbracht. Die 18-Jährige wurde schwer verletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus in Hamm verbracht.

Bei beiden Verletzten konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden, sodass der Verkehrsunfall durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei aufgenommen wurde. Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren