Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Unbekannte männliche Person öffnet Fahrzeugtür und übersieht Seniorin auf Fahrrad, welche durch Sturz verletzt wird

Werne (ots)

Am Freitag (12.09.2025) kam es auf der Alte Münsterstaße in einem Zeitraum von 10:45 Uhr bis 11:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin.

Eine 75-jährige Wernerin befuhr die Alte Münsterstraße mit ihrem Fahrrad in Richtung Hansaring. In Höhe der dortigen Postfiliale parkte eine unbekannte männliche Person seinen Pkw und beabsichtigte aus dem Fahrzeug auszusteigen.

Beim öffnen der Fahrzeugtür kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin, die daraufhin stürzte. Die 75-Jährige wurde dabei leicht verletzt. An dem Fahrrad entstand Sachschaden.

Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Bei ihm soll es sich um einen älteren Herrn mit Bart gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

