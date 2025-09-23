PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250923.3 Wesseln: Silber aus Kirche entwendet - Zeugen gesucht!

Wesseln (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Wesseln zu einem Einbruch in das örtliche Kirchengebäude gekommen. Unbekannte entwendeten Gegenstände aus Silber und richteten einen Sachschaden in Höhe von 250 Euro an.

In der Zeit von Samstagmittag bis zum Montagabend brachen Unbekannte die Kirche im Amselweg auf und begaben sich in das Innere. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und die Schränke darin und entwendeten einige Teile aus Silber im Gesamtwert von etwa tausend Euro. Mitsamt ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise auf die Diebe gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
