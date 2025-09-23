Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250923.3 Wesseln: Silber aus Kirche entwendet - Zeugen gesucht!

Wesseln (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Wesseln zu einem Einbruch in das örtliche Kirchengebäude gekommen. Unbekannte entwendeten Gegenstände aus Silber und richteten einen Sachschaden in Höhe von 250 Euro an.

In der Zeit von Samstagmittag bis zum Montagabend brachen Unbekannte die Kirche im Amselweg auf und begaben sich in das Innere. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und die Schränke darin und entwendeten einige Teile aus Silber im Gesamtwert von etwa tausend Euro. Mitsamt ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise auf die Diebe gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

