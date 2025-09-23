PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250923.4 Meldorf: Senior fällt Betrugsmasche zum Opfer

Meldorf (ots)

Am vergangenen Samstag hat ein Rentner in Dithmarschen den Anruf eines falschen Bankmitarbeiters erhalten und dem Betrüger den Zugriff auf sein Konto ermöglicht. Eine unberechtigte Abbuchung in Höhe von mehreren tausend Euro war das Ergebnis.

Am Vormittag meldete sich ein vermeintlicher Mitarbeiter der Deutschen Bank per Telefon bei dem Anzeigenden. Die männliche Person erkundigte sich, ob der Geschädigte ein Konto bei der Deutschen Bank besitze. Nachdem dieser dies bejahte, wurde das Gespräch an einen angeblichen Angehörigen der Betrugsabteilung der Bank weitergeleitet. Der teilte dem Rentner mit, dass es Unstimmigkeiten auf dem Konto des Seniors gäbe und aus diesem Grund einige Dinge zu besprechen seien. Im Verlauf dieser Unterhaltung verschaffte der Mann aus dem Meldorfer Umland dem Betrüger Zugriff auf sein Konto, von wo aus eine unberechtigte Abbuchung von 5.000 Euro erfolgte.

Ein erst danach getätigter Anruf des 80-Jährigen bei seiner Bank bestätigte seinen Verdacht, dass er einem Betrug zum Opfer gefallen war.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

