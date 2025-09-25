Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250925.1 Hochdonn: Brand einer Scheune

Hochdonn (ots)

Am gestrigen Nachmittag ist in Hochdonn eine Scheune aus noch unklarer Ursache in Brand geraten. Das Feuer richtete einen Schaden im fünfstelligen Bereich an, die Ermittlungen hat die Heider Kripo übernommen.

Kurz nach 15.00 Uhr meldete ein Zeuge ein Feuer an einem leerstehenden, baufälligen Gebäude in der Burger Straße. Bei dem Objekt handelte es sich um einen Schuppen mit angrenzendem Wohnhaus und freistehendem Unterstand. Durch das schnelle Eingreifen mehrerer Freiwilliger Feuerwehren entstand lediglich an dem Schuppen ein Schaden, Schadenshöhe etwa 30.000 Euro.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, bleibt im Rahmen der Ermittlungen zu klären.

Merle Neufeld

