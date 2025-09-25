PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250925.1 Hochdonn: Brand einer Scheune

Hochdonn (ots)

Am gestrigen Nachmittag ist in Hochdonn eine Scheune aus noch unklarer Ursache in Brand geraten. Das Feuer richtete einen Schaden im fünfstelligen Bereich an, die Ermittlungen hat die Heider Kripo übernommen.

Kurz nach 15.00 Uhr meldete ein Zeuge ein Feuer an einem leerstehenden, baufälligen Gebäude in der Burger Straße. Bei dem Objekt handelte es sich um einen Schuppen mit angrenzendem Wohnhaus und freistehendem Unterstand. Durch das schnelle Eingreifen mehrerer Freiwilliger Feuerwehren entstand lediglich an dem Schuppen ein Schaden, Schadenshöhe etwa 30.000 Euro.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, bleibt im Rahmen der Ermittlungen zu klären.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 08:59

    POL-IZ: 250924.1 Krempe: Falscher Bankmitarbeiter ergaunert mehrere tausend Euro

    Krempe (ots) - Am Dienstagnachmittag hat ein angeblicher Bankmitarbeiter von einem Senior im Rahmen eines Telefonats rund 5.000 Euro per Überweisung erlangt. Misstrauisch wurde der Geschädigte leider erst nach der durchgeführten Transaktion. Gegen 13.45 Uhr erhielt der Anzeigende aus Krempe den Anruf eines Mannes, der sich als Angehöriger der Sparkasse Westholstein ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 11:32

    POL-IZ: 250923.4 Meldorf: Senior fällt Betrugsmasche zum Opfer

    Meldorf (ots) - Am vergangenen Samstag hat ein Rentner in Dithmarschen den Anruf eines falschen Bankmitarbeiters erhalten und dem Betrüger den Zugriff auf sein Konto ermöglicht. Eine unberechtigte Abbuchung in Höhe von mehreren tausend Euro war das Ergebnis. Am Vormittag meldete sich ein vermeintlicher Mitarbeiter der Deutschen Bank per Telefon bei dem Anzeigenden. Die männliche Person erkundigte sich, ob der ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 11:09

    POL-IZ: 250923.3 Wesseln: Silber aus Kirche entwendet - Zeugen gesucht!

    Wesseln (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es in Wesseln zu einem Einbruch in das örtliche Kirchengebäude gekommen. Unbekannte entwendeten Gegenstände aus Silber und richteten einen Sachschaden in Höhe von 250 Euro an. In der Zeit von Samstagmittag bis zum Montagabend brachen Unbekannte die Kirche im Amselweg auf und begaben sich in das Innere. Dort durchsuchten ...

    mehr
