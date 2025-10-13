POL-ROW: ++ Zeugen nach Brand einer Mülltonne gesucht ++ Zeugen nach Unfallflucht in Kirchwalsede gesucht ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeugen nach Brand einer Mülltonne gesucht ++

Rotenburg. Am Sonntagabend (12.10.2025), gegen 20:15 Uhr, kam es in der Gerberstraße, im Bereich der Pestalozzischule, zum Brand einer Mülltonne.

Die Feuerwehr Rotenburg konnte den Brand schnell löschen - die Mülltonne wurde jedoch vollständig zerstört. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Schule beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04261-9470 bei der Polizei Rotenburg zu melden.

++ Zeugen nach Unfallflucht in Kirchwalsede gesucht ++

Kirchwalsede. Bereits am 15.09.2025, gegen 05:40 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 206 in Fahrtrichtung Süderwalsede zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand musste ein Busfahrer einem entgegenkommenden Lkw außerhalb der geschlossenen Ortschaft ausweichen, nachdem dieser teilweise auf die Gegenfahrbahn geraten war. Durch das Ausweichmanöver verlor der Busfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum. Der Bus wurde dabei stark beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt. Der vermutlich unfallbeteiligte Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer liegen bislang nicht vor. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zu dem Lkw machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261-9470 zu melden.

