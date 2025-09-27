Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: Berufsfeuerwehr Neumünster: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der B205

Neumünster (ots)

Am Samstagmorgen, den 27.09.2025, um 00:45 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Neumünster zu einem Verkehrsunfall auf der B205, in der Nähe der Autobahnabfahrt Neumünster-Süd, alarmiert. Aus bisher unbekannter Ursache war ein PKW von der Straße abgekommen. Dabei hatte sich das Auto überschlagen und war auf einer angrenzenden Feldfläche zum Stehen gekommen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und war in dem Auto eingeschlossen. Weitere Personen befanden sich nicht in dem PKW. Nach Eintreffen der Rettungskräfte, konnte der Fahrer schnell rettungsdienstlich versorgt und aus dem Auto befreit werden. Danach wurde der verletzte Fahrer durch den Rettungsdienst ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Rettungsmaßnahme musste die B205 voll gesperrt werden.

Im Einsatz waren der Rüstzug der Berufsfeuerwehr Neumünster sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Insgesamt waren ca. 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Neumünster, übermittelt durch news aktuell