PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: Küchenbrand im Lavendelweg

Neumünster (ots)

Am heutigen Tag gegen 15:00 Uhr fuhr der Löschzug der Berufsfeuerwehr Neumünster zu einem Küchenbrand in einer Doppelhaushälfte im Lavendelweg. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Teil der Küche bereits in Flammen. Der Rauch zog durch das gesamte Gebäude. Ein Angriffstrupp ging unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung der Küche im Erdgeschoss vor. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude. Bereits 23 Minuten nach Alarmierung konnte die Rückmeldung "Feuer aus" gegeben werden. Die Belüftungsmaßnahmen mussten noch einige Zeit weiter betrieben werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Aufgrund der Rauchentwicklung kann das Gebäude vorerst nicht bewohnt werden. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.

Rückfragen bitte an:

Thomas Hoch
Feuerwehr Neumünster
Lagedienst / B-Dienst
Telefon: 04321 - 942 6988
E-Mail: presse-berufsfeuerwehr@neumuenster.de

Original-Content von: Feuerwehr Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Neumünster
Weitere Meldungen: Feuerwehr Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 01.09.2025 – 04:12

    FW Neumünster: Feuerwehr Neumünster im Großeinsatz: Gewerbegebäude steht in Flammen

    Neumünster (ots) - In der Nacht auf Montag, den 01. September 2025, gegen 00:55 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Feuer in die Anscharstr. alarmiert. Vor Ort steht ein Gewerbegebäude mit gemischter Nutzung in Brand. Aufgrund der Vielzahl an Notrufen und des Brandausmaßes wurde das Einsatzstichwort durch den Einsatzleiter mehrfach bis auf FEU3 erhöht. Im Laufe der ...

    mehr
  • 18.07.2025 – 21:54

    FW Neumünster: Starkregenereignis in Neumünster

    Neumünster (ots) - Am Freitag, den 18.07.2025, kam es in der Zeit von 16:32h-20:00h in der Leitstelle Neumünster zu einem erhöhten Notrufaufkommen aufgrund eines Starkregenereignisses. Es waren insgesamt 82 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Mitte, FF Wittorf, FF Tungendorf, FF Gadeland sowie der Berufsfeuerwehr im Einsatz. Bei den Einsätzen handelte es sich hauptsächlich um vollgelaufene Keller sowie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren