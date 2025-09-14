Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: Küchenbrand im Lavendelweg

Neumünster (ots)

Am heutigen Tag gegen 15:00 Uhr fuhr der Löschzug der Berufsfeuerwehr Neumünster zu einem Küchenbrand in einer Doppelhaushälfte im Lavendelweg. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Teil der Küche bereits in Flammen. Der Rauch zog durch das gesamte Gebäude. Ein Angriffstrupp ging unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung der Küche im Erdgeschoss vor. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude. Bereits 23 Minuten nach Alarmierung konnte die Rückmeldung "Feuer aus" gegeben werden. Die Belüftungsmaßnahmen mussten noch einige Zeit weiter betrieben werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Aufgrund der Rauchentwicklung kann das Gebäude vorerst nicht bewohnt werden. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.

