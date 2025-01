Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Keller - Tatverdächtiger auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots)

Am frühen Freitagmorgen konnte ein 41-jähriger Mann in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt auf frischer Tat gestellt werden, nachdem er versuchte, in einen Keller in der Friedrichstraße einzubrechen.

Gegen 01:15 Uhr bemerkte ein Anwohner den Einbruch in seinen Keller und traf dort wenig später auf den unbekannten Täter. Als der Tatverdächtige versuchte, zu flüchten, nahm der Geschädigte die Verfolgung auf, konnte den Mann in der Neuen Werderstraße stellen und bis zum Eintreffen der Beamten festhalten.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen versuchte der Tatverdächtige, in den betroffenen Keller einzubrechen, indem er das Vorhängeschloss der Tür beschädigte. Durch das schnelle und aufmerksame Eingreifen des Anwohners konnte ein Diebstahl jedoch verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20 Euro geschätzt.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnten die Beamten zudem Werkzeug sicherstellen, das in Verbindung mit der Tatausführung stehen könnte. Die Kriminalpolizei Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

