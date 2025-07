Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: Starkregenereignis in Neumünster

Neumünster (ots)

Am Freitag, den 18.07.2025, kam es in der Zeit von 16:32h-20:00h in der Leitstelle Neumünster zu einem erhöhten Notrufaufkommen aufgrund eines Starkregenereignisses. Es waren insgesamt 82 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Mitte, FF Wittorf, FF Tungendorf, FF Gadeland sowie der Berufsfeuerwehr im Einsatz. Bei den Einsätzen handelte es sich hauptsächlich um vollgelaufene Keller sowie überschwemmte Straßenzüge. Die Stadtwerke waren zur Störungsbehebung im Bereich von Fernwärmeleitungen ebenfalls im Einsatz. Personen wurden in diesem Zusammenhang nicht verletzt.

