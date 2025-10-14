Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Wohnhaus brennt nieder - Neue Container des Wechselladers im Einsatz

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Hellwege (ots)

Am heutigen Dienstagmittag kam es in der Straße Viehweg in Hellwege zu einem verheerenden Brand. Ein Wohnhaus in Holzbauweise geriet gegen 12:15 Uhr in Brand und brannte vollständig nieder.

Rund 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Nach dem Eintreffen des Ortsbrandmeisters von Hellwege wurde das Einsatzstichwort umgehend erhöht. Die Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Sottrum, Kreisbrandmeister Peter Dettmer sowie Abschnittsleiter Jürgen Runge machten sich ebenfalls vor Ort ein Bild der Lage.

Insgesamt waren 14 Fahrzeuge aus den Ortswehren Hellwege, Ahausen, Sottrum und Stuckenborstel im Einsatz, unterstützt durch die Einsatzleitgruppe und den Wechsellader der Samtgemeinde. Dabei kamen auch zwei der neuen Container des Wechselladersystems zum Einsatz. Einer zur Einsatzstellenhygiene, um kontaminierte Atemschutzkleidung vor Ort zu tauschen, sowie ein weiterer zur Versorgung und Unterbringung der Einsatzkräfte. Diese neue Anschaffung hat sich beim heutigen Einsatz bewährt. Die ursprünglich alarmierte Drehleiter aus Rotenburg konnte ihre Einsatzfahrt abbrechen.

Fast zeitgleich waren die Ortswehren Ahausen und Eversen bei einem parallelen Einsatz auf der B215 gefordert. Dort brannte ein Pkw und es mussten Nachlöscharbeiten durchgeführt werden.

Am späten Nachmittag rückte die Feuerwehr Hellwege erneut zur Brandstelle aus, um weitere Nachlöscharbeiten durchzuführen. Das Wohnhaus ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Glücklicherweise wurden bei dem Einsatz keine Personen verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell