FW-ROW: Verkehrsunfall auf der A1: Feuerwehr leuchtet Unfallstelle aus

Sittensen/A1 (ots)

Am späten Freitagabend kam es auf der Autobahn 1 Bremen Richtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Heidenau zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 0.40 Uhr wurde die Sittenser Feuerwehr zur Unterstützung der Polizei zur Unfallstelle alarmiert. Zur Unfallaufnahme musste die Einsatzstelle ausgeleuchtet werden.

Hierzu wurde die Einsatzstelle weiträumig ausgeleuchtet, um der Polizei und den Unfallgutachtern eine sichere und effektive Arbeit zu ermöglichen.

Die A1 in Fahrtrichtung Hamburg war für die Zeit der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme voll gesperrt. Nach Abschluss der Arbeiten konnte der Einsatz gegen 06.15 Uhr beendet werden. Zur Unfallursache und möglichen Verletzten kann seitens der Feuerwehr keine Auskunft gegeben werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Pressemitteilung der Polizei: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/6135676

