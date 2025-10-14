Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Ermittlungserfolg nach Seriendiebstahl: Angestellter entwendet Zigaretten im Wert von rund 45.000 Euro ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Sittensen. Seit Juni 2025 kam es in einer Tankstelle in Sittensen über mehrere Monate hinweg immer wieder zu Diebstählen größerer Mengen Zigaretten.

Intensive Ermittlungen der Polizei Zeven führten schließlich zu dem Verdacht, dass ein Mitarbeiter der Tankstelle seine berufliche Stellung ausnutzte, um stangenweise Zigaretten unerkannt zu entwenden.

Zur Beweissicherung des Verfahrens observierten spezialisierte Kräfte der Polizeiinspektion Rotenburg gemeinsam mit der Kriminalpolizei Zeven den Beschuldigten und griffen im September während seiner Arbeitszeit zu. Der 33-jährige Mann aus Hamburg konnte auf frischer Tat gestellt und festgenommen werden, als er gerade zwei Müllsäcke mit gestohlenen Zigaretten in sein Fahrzeug lud. In den Säcken befanden sich 57 Stangen Zigaretten sowie rund 50 Päckchen mit Liquid für E-Zigaretten.

Der durch die monatelange Diebstahlserie entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 45.000 Euro. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls und gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell