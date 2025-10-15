Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Messerangriff beim Pferdemarkt: Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. In der Nacht von gestern auf heute (14. auf 15. Oktober 2025) kam es gegen 01:40 Uhr vor dem ehemaligen Eingang der Sparkasse im Bereich des Pferdemarktes zu einem mutmaßlichen Messerangriff.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen näherte sich ein bislang unbekannter Täter einem schlafenden 39-jährigen Mann und fügte ihm mit einem scharfen Gegenstand mehrere Schnittverletzungen zu. Anschließend flüchtete der Täter.

Das Opfer wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht und konnte dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Es bestand keine Lebensgefahr.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich Pferdemarkt verdächtige Personen oder Auffälligkeiten beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261-9470 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell