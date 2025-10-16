Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen gesucht ++ Unbekannte/r entsorgt Altreifen und Siloplanen auf einem Feld in Bevern ++ Noch unbekannter Unfallverursacher beschädigt Briefkasten und Telefonmast ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Unbekannte/r entsorgt Altreifen und Siloplanen auf einem Feld in Bevern ++

Bevern. In der Nacht von Montag auf Dienstag (13./14.10.2025) entsorgte ein bislang unbekannter Täter mehrere Altreifen und Siloplanen auf einem Feld in der Nähe der Kreisstraße 125, zwischen der K125 und dem Sportplatz des TSV Bevern.

Die Polizei ermittelt wegen illegaler Abfallentsorgung in der Natur und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter 04761-74890 bei der Polizei Bremervörde zu melden.

++ Noch unbekannter Unfallverursacher beschädigt Briefkasten und Telefonmast ++

Bremervörde. Am Mittwochmittag, gegen 13:00 Uhr, wurden in der Straße Am Schulberg, auf Höhe der Hausnummer 25, ein Briefkasten und ein Telefonmast beschädigt. Die Hintergründe des Verkehrsunfalls sind noch Bestandteil der Ermittlungen, der oder die unbekannte Fahrzeugführende floh jedoch anschließend vom Unfallort.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen? Zeugen melden sich bitte unter 04761-74890 bei der Polizei Bremervörde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell