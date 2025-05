Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Ampelanlage beschädigt und weggefahren

Reken (ots)

Unfallort: Reken, L608 / L600;

Feststellzeit: 25.05.2025, 00.25 Uhr;

Eine Ampelanlage angefahren und erheblich beschädigt hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Reken. In der Nacht zu Montag stellte ein Zeuge fest, dass ein auf der L600 in Fahrtrichtung Heiden befindlicher Ampelmast schräg stand und fast bis auf die Fahrbahn reichte. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Gesamtschaden beträgt etwa 12.000 Euro. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell