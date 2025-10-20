PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrradunfall - Mann lebensgefährlich verletzt

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 14 Uhr, verunglückte ein 58-jähriger Radfahrer aus Willich auf der Krickenbecker Allee in Hinsbeck so schwer, dass er sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Der Willicher war mit seinem Fahrrad und einem Hund an der Leine auf der genannten Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts stürzte und sich dabei schwer verletzte. /jk (941)

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren