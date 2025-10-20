POL-VIE: Fahrradunfall - Mann lebensgefährlich verletzt

Kempen (ots) - Am Freitagmorgen, gegen halb 11, überfielen zwei Männer einen 18-jährigen Mann in der Alten Schulstraße in Kempen. Der Geschädigte aus Geldern war zu Fuß in Kempen unterwegs, als ihn die beiden Unbekannten in eine Gasse zogen und schlugen. Im Anschluss entwendeten sie Bargeld und flüchteten in Richtung Innenstadt. Der junge Mann aus Geldern beschrieb die Täter wie folgt: Beide waren männlich, ...

mehr