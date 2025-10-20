Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mann ausgeraubt - Haben Sie Hinweise?

Kempen (ots)

Am Freitagmorgen, gegen halb 11, überfielen zwei Männer einen 18-jährigen Mann in der Alten Schulstraße in Kempen. Der Geschädigte aus Geldern war zu Fuß in Kempen unterwegs, als ihn die beiden Unbekannten in eine Gasse zogen und schlugen. Im Anschluss entwendeten sie Bargeld und flüchteten in Richtung Innenstadt. Der junge Mann aus Geldern beschrieb die Täter wie folgt: Beide waren männlich, dunkel gekleidet, trugen Jogginghosen und Nike-Sneaker und waren etwa 25 Jahre alt. Falls Sie Hinweise zu den beiden unbekannten Männern haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (940)

