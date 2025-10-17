Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal: mehrere Tonnen Kupfer erbeutet - Bandendiebe flüchtig

Schwalmtal (ots)

In den frühen Morgenstunden des 16.10.2025 hat sich eine Diebesbande Zutritt zu einem Firmengelände in Waldniel verschafft. Als sie von einem Zeugen bemerkt wurde, war der Abtransport von Kupferteilen schon im vollen Gange. Der Zeuge berichtete, dass ein Fahrzeug mit Anhänger, in dem sich schätzungsweise mehrere Tonnen Kupfer befanden, das Gelände bereits verlassen hatte. Nachdem ein zweites Fahrzeug am Tatort abgestellt und mit Kupferteilen beladen worden war, wurden die maskierten Täter offensichtlich von den alarmierten Polizeikräften gestört und flüchteten zu Fuß. Ein Polizeihund konnte zwar eine Spur der Täter aufnehmen, aber lediglich auf der Flucht verlorene Kleidungsstücke auffinden. Das zweite Tatfahrzeug sowie den Rest der Beute ließ die Bande am Tatort zurück. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt weitere Hinweise unter der Rufnummer 02162 377 0 entgegen. /cp (938)

