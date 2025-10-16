PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Rastplatz Tomm Heide: Koordinierter Kontrolltag im gewerblichen Personen- und Güterverkehr

Rastplatz Tomm Heide (ots)

Am Mittwoch, den 15. Oktober fand ein gemeinsamer Einsatztag mit den Verkehrsdiensten aus Heinsberg, Duisburg, Kleve, Mönchengladbach, Viersen und der Autobahnpolizei Düsseldorf, sowie Vertretern der Bußgeldstelle Viersen, des Veterinäramts Viersen und des Amtes für Umweltschutz Viersen statt, bei dem konzentrierte Kontrollen von Fahrzeugen des gewerblichen Personen- und Güterverkehres am Rastplatz Tomm Heide der Autobahn 40 in Fahrtrichtung Duisburg durchgeführt wurden. Vier Kradfahrer der Polizei wählten gezielt die zu überprüfenden Lkw aus und führten diese der Kontrollstelle zu. Der Austausch zwischen Umwelt-, Veterinär- und Bußgeldstelle sowie der einzelnen Verkehrsdienste zeigte sich als besonders wertvoll. Insgesamt wurden 33 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, sowie 12 Verwarngelder und weitere 6 polizeiliche Maßnahmen durchgeführt. Ein besonders auffälliger Fall betrifft einen niederländischen Unternehmer mit einem Bußgeld von über 7.000 Euro und einer Vermögensarrestmaßnahme. Die beteiligten Stellen sehen in dem Wissensaustausch und der gemeinsamen Durchführung der Kontrollen eine wichtige Grundlage für eine künftig noch effektivere Zusammenarbeit. /js (937)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

