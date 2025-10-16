PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses

Willich (ots)

Am Mittwochabend, gegen 18:00 Uhr, kam es in der Fröbelstraße in Willich zu einem Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Als Brandursache wird derzeit ein unbeaufsichtigtes Essen auf dem Herd angenommen. Insgesamt sind alle drei Dachgeschosswohnungen nicht mehr bewohnbar. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten nach Beendigung des Einsatzes in ihre Wohnungen zurückkehren. /js (934)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

