Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Tageswohnungseinbruch - Bargeld gestohlen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung ist es am Dienstag zwischen 12:00Uhr und 14:00Uhr in Nettetal-Kaldenkirchen gekommen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Frankstraße. Gestohlen wurde eine vierstellige Summe Bargeld. Zeugen, die zur Mittagszeit auf der Frankstraße verdächtige Personen beobachten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /cp (932)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell