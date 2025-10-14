POL-VIE: Nettetal- Lobberich: Gartenhaus in Brand
Nettetal (ots)
Am späten Montag Abend, den 13. Oktober kam es zu einem Brand An St. Sebastian eines Gartenhauses. Die Hauswand eines anliegenden Mehrfamilienhauses wurde geschädigt. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Das KK1 ermittelt weiter in dieser Sache. /js (929)
