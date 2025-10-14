POL-VIE: Nettetal- Lobberich: Gartenhaus in Brand

Willich (ots) - Am Freitag, den 10.10.2025, ist es in Willich auf dem Bonnenring zu zwei Einbrüchen gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von 18:00 Uhr bis Mitternacht Zugang zu zwei Einfamilienhäusern indem die Terrassentüren eingeschlagen wurden. Aus beiden Häusern wurde Bargeld gestohlen. Ein weiterer Einbruch hat sich im Zeitraum von ...

