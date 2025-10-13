Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Drei Einbrüche in Willich am vergangenen Wochenende - Haben Sie Hinweise?

Willich (ots)

Am Freitag, den 10.10.2025, ist es in Willich auf dem Bonnenring zu zwei Einbrüchen gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von 18:00 Uhr bis Mitternacht Zugang zu zwei Einfamilienhäusern indem die Terrassentüren eingeschlagen wurden. Aus beiden Häusern wurde Bargeld gestohlen. Ein weiterer Einbruch hat sich im Zeitraum von Freitagmorgen bis Sonntagabend auf der Hülsdonkstraße ereignet. Auch hier gelangten die Täter über die rückwärtige Terrassentür in das Haus. Sie wurde zunächst aufgehebelt und anschließend wurde Schmuck aus dem Wohnhaus gestohlen.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit vom Kriminalkommissariat 2 untersucht. Wenn Sie insbesondere am Freitagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Willich beobachtet haben, melden Sie Ihre Hinweise bitte der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /cp (926)

