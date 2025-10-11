Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Willich (ots)

Am Freitagabend befuhr gegen 21:35 Uhr ein 40jähriger Krefelder mit seinem Motorrad die Aachener Straße in Richtung Kempener Straße in Willich. An einem neueren Kreisverkehr im Bereich Holterhöfe verlor er bei der Ausfahrt möglicherweise aufgrund einer verdreckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer und wurde durch einen Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst transportiert werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der 02162-3770 zu melden. /bru (923)

