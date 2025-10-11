PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Willich (ots)

Am Freitagabend befuhr gegen 21:35 Uhr ein 40jähriger Krefelder mit seinem Motorrad die Aachener Straße in Richtung Kempener Straße in Willich. An einem neueren Kreisverkehr im Bereich Holterhöfe verlor er bei der Ausfahrt möglicherweise aufgrund einer verdreckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer und wurde durch einen Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst transportiert werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der 02162-3770 zu melden. /bru (923)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren