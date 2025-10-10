POL-VIE: Viersen: Mülleimer am Rathausmarkt mit Böller angezündet? Kripo bittet um Hinweise

Nettetal-Leuth (ots) - Am Donnerstagabend wurden Polizei und Feuerwehr gegen 17.30 Uhr zum Mahnmal am "Tor 9" am ehemaligen Fliegerhorst im Leuther Grenzwald gerufen. Hier brannten vor der Gedenkstätte etwa 4 Quadratmeter Waldboden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nun ermittelt das Kriminalkommissariat 1 in Dülken und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über ...

mehr