POL-VIE: Viersen: Mülleimer am Rathausmarkt mit Böller angezündet? Kripo bittet um Hinweise
Viersen (ots)
Der Brand eines Mülleimers am Viersener Busbahnhof wurde gegen 21.30 Uhr gemeldet. Unbekannte hatten vermutlich einen Böller in einen Mülleimer geworfen, der dadurch in Flammen aufging. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet das Kriminalkommissariat 1 in Dülken über die 02162/377-0 /wg (920)
