Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Leuth: Sachbeschädigung durch Feuer am Mahnmal im Grenzwald

Nettetal-Leuth (ots)

Am Donnerstagabend wurden Polizei und Feuerwehr gegen 17.30 Uhr zum Mahnmal am "Tor 9" am ehemaligen Fliegerhorst im Leuther Grenzwald gerufen. Hier brannten vor der Gedenkstätte etwa 4 Quadratmeter Waldboden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nun ermittelt das Kriminalkommissariat 1 in Dülken und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die 02162/377-0. /wg (919)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

