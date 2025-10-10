POL-VIE: Nettetal-Leuth: Sachbeschädigung durch Feuer am Mahnmal im Grenzwald
Nettetal-Leuth (ots)
Am Donnerstagabend wurden Polizei und Feuerwehr gegen 17.30 Uhr zum Mahnmal am "Tor 9" am ehemaligen Fliegerhorst im Leuther Grenzwald gerufen. Hier brannten vor der Gedenkstätte etwa 4 Quadratmeter Waldboden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nun ermittelt das Kriminalkommissariat 1 in Dülken und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die 02162/377-0. /wg (919)
