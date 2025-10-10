PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Ermittler suchen weitere Zeuginnen und Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall

Brüggen-Bracht (ots)

Am 03. Oktober erlitt ein 72-jähriger Fußgänger bei einem Unfall auf der Brüggener Straße in Bracht tödliche Verletzungen - wir berichteten in der Meldung (901). Der Unfall ereignete sich gegen 21.20 in Höhe des Seniorenheims. Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen mögliche weitere Zeuginnen oder Zeugen, die vor dem Unfall auf der Brüggener Straße unterwegs waren. Auch wenn Sie als Fußgänger oder Radfahrer dort vorbeigekommen sind, jeder Hinweis kann die laufenden Ermittlungen unterstützen. Wenden Sie sich bitte an das Verkehrskommissariat in Willich über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (918)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
