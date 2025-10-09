Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Tatverdächtige nach sog. "Skimming" in Untersuchungshaft

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am 29. September kontrollierte ein Team des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) in Kaldenkirchen auf der Leuther Straße gegen 22.00 Uhr einen Kastenwagen, welcher sich zuvor auf dem Gelände der Selbstbedienungs-Tankstelle 'Auf der Kurt' aufgehalten hatte, ohne dass die beiden Insassen das Fahrzeug betankten. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte im Fahrzeug einen sog. Card-Reader für EC-Karten sowie eine Minikamera. Bei der anschließenden Untersuchung der Zapfanlage der Selbstbedienungs-Tankstelle erhärtete sich der Verdacht, dass die gefundenen Gegenstände an dem Bezahlterminal der Tankstelle befestigt gewesen waren. Die Einsatzkräfte nahmen die Insassen, zwei 26 und 28 Jahre alte Männer aus Bulgarien, fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld ordnete der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Krefeld gegen beide Männer Untersuchungshaft an, wegen des dringenden Tatverdachts der Verabredung zu einem Verbrechen der Fälschung von Zahlungskarten mit Garantiefunktion. Die Ermittlungen dauern an. /wg (915)

