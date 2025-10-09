PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Tatverdächtige nach sog. "Skimming" in Untersuchungshaft

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am 29. September kontrollierte ein Team des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) in Kaldenkirchen auf der Leuther Straße gegen 22.00 Uhr einen Kastenwagen, welcher sich zuvor auf dem Gelände der Selbstbedienungs-Tankstelle 'Auf der Kurt' aufgehalten hatte, ohne dass die beiden Insassen das Fahrzeug betankten. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte im Fahrzeug einen sog. Card-Reader für EC-Karten sowie eine Minikamera. Bei der anschließenden Untersuchung der Zapfanlage der Selbstbedienungs-Tankstelle erhärtete sich der Verdacht, dass die gefundenen Gegenstände an dem Bezahlterminal der Tankstelle befestigt gewesen waren. Die Einsatzkräfte nahmen die Insassen, zwei 26 und 28 Jahre alte Männer aus Bulgarien, fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld ordnete der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Krefeld gegen beide Männer Untersuchungshaft an, wegen des dringenden Tatverdachts der Verabredung zu einem Verbrechen der Fälschung von Zahlungskarten mit Garantiefunktion. Die Ermittlungen dauern an. /wg (915)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 14:03

    POL-VIE: Viersen: Unfall beim Abbiegen - junge Fußgängerin wird schwer verletzt

    Viersen (ots) - Am Mittwoch ereignete sich der Unfall gegen 14.50 Uhr an der Kreuzung Willy-Brandt-Ring/Freiheitsstraße in Viersen. Ein 51-jähriger Autofahrer aus Brüggen stand nach derzeitigem Stand bei Rotlicht an der Kreuzung. Er war auf dem Willy-Brandt-Ring aus Richtung Hofstraße unterwegs. Als die Ampel umsprang, fuhr er an und bog nach links in Richtung ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 15:23

    POL-VIE: Nettetal-Dyck: Auffahrunfall - Zwei Personen verletzt

    Nettetal-Dyck (ots) - Am Mittwochmorgen ereignete sich der Unfall gegen 06:45 Uhr auf der Straße Dyck in Nettetal. Eine 31-jährige Viersenerin war mit ihrem Pkw aus Richtung der Kreuzung B509 in Dyck unterwegs und hielt an einem geparkten Pkw an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Eine 54-jährige Autofahrerin aus Nettetal war in gleicher Richtung unterwegs, ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 15:22

    POL-VIE: Tönisvorst- St. Tönis: Einbrecher erbeuten Schmuck

    Tönisvorst- St. Tönis (ots) - Am Dienstagabend, in der Zeit zwischen 22:15 und 22:45 Uhr, brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Roßstraße in St. Tönis ein. Möglicherweise nutzten der oder die Einbrecher ein auf Kipp stehendes Fenster, um in die Wohnung zu gelangen. Sie durchsuchten das Zimmer und stahlen Schmuck. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und bittet um Hinweise auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren