Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst- St. Tönis: Einbrecher erbeuten Schmuck

Tönisvorst- St. Tönis (ots)

Am Dienstagabend, in der Zeit zwischen 22:15 und 22:45 Uhr, brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Roßstraße in St. Tönis ein. Möglicherweise nutzten der oder die Einbrecher ein auf Kipp stehendes Fenster, um in die Wohnung zu gelangen. Sie durchsuchten das Zimmer und stahlen Schmuck. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die 02162/377-0. /wg (912)

