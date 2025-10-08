PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst- St. Tönis: Einbrecher erbeuten Schmuck

Tönisvorst- St. Tönis (ots)

Am Dienstagabend, in der Zeit zwischen 22:15 und 22:45 Uhr, brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Roßstraße in St. Tönis ein. Möglicherweise nutzten der oder die Einbrecher ein auf Kipp stehendes Fenster, um in die Wohnung zu gelangen. Sie durchsuchten das Zimmer und stahlen Schmuck. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die 02162/377-0. /wg (912)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 15:21

    POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Einbruch in Grundschule - Kripo ermittelt

    Kempen-St. Hubert (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in die Grundschule auf dem Hohenzollernplatz in St. Hubert ein. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten mehrere Büroräume. Was die Einbrecher stahlen, steht noch nicht fest. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet das ermittelnde Kriminalkommissariat 2 in Dülken über ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 15:33

    POL-VIE: Brüggen-Bracht: Einbruch in Kindergarten - Kripo bittet um Hinweise

    Brüggen-Bracht (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 18.00 Uhr, und Montag, 06:40 Uhr, brachen Unbekannte in einen Kindergarten am Südwall in Bracht ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten das Büro der Einrichtung. Erbeuten konnten sie einen geringen Bargeldbetrag. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren