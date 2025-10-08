POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Einbruch in Grundschule - Kripo ermittelt
Kempen-St. Hubert (ots)
In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in die Grundschule auf dem Hohenzollernplatz in St. Hubert ein. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten mehrere Büroräume. Was die Einbrecher stahlen, steht noch nicht fest. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet das ermittelnde Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (911)
