POL-VIE: Brüggen-Bracht: Einbruch in Kindergarten - Kripo bittet um Hinweise
Brüggen-Bracht (ots)
In der Zeit zwischen Sonntag, 18.00 Uhr, und Montag, 06:40 Uhr, brachen Unbekannte in einen Kindergarten am Südwall in Bracht ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten das Büro der Einrichtung. Erbeuten konnten sie einen geringen Bargeldbetrag. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (909)
