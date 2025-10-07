PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Einbruch in Kindergarten - Kripo bittet um Hinweise

Brüggen-Bracht (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 18.00 Uhr, und Montag, 06:40 Uhr, brachen Unbekannte in einen Kindergarten am Südwall in Bracht ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten das Büro der Einrichtung. Erbeuten konnten sie einen geringen Bargeldbetrag. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (909)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

