Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich/Süchteln: Kripo untersucht Brandursache bei Mülltonne und Gartenhütten

Willich/Süchteln (ots)

Am 03.10.2025 gegen 21.00 Uhr brannte auf der Andreasstraße in Viersen-Süchteln eine blaue Papiermülltonne in einem Park. Die Tonne war von Unbekannten vor zwei Parkbänke geschoben und augenscheinlich angezündet worden. Die Einsatzkräfte löschten den Brand mit einem Feuerlöscher. Die Parkbänke wurden nicht beschädigt. Am 04.10.2025 brannten gegen 02.00 Uhr zwei aneinandergrenzende Gartenhütten zweier Grundstücke auf der Mälzerstraße in Willich. Beide Hütten wurden völlig zerstört. Die Willicher Feuerwehr löschte den Brand. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Deshalb ermittelt nun das Kriminalkommissariat 1. Hinweise in beiden Fällen auf möglicher Verursacherbitte über die 02162/377-0. /wg (907)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

