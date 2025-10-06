PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Kripo ermittelt nach Pkw-Brand und bittet um Hinweise

Viersen-Dülken (ots)

In der Nacht zu Freitag vergangener Woche wurden Feuerwehr und Polizei gegen 05.00 Uhr zur Friedrichstraße in Dülken gerufen. Hier brannten zwei Autos. Zeugen berichteten, dass zunächst ein Pkw gebrannt habe, das Feuer sei dann auf den zweiten übergesprungen. Die Feuerwehr löschte den Brand, Einsatzkräfte stellten beide Autos sicher. Das Kriminalkommissariat 1 in Dülken ermittelt nun zur Ursache und bittet um mögliche Hinweise über die 02162/377-0. /wg (906)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 14:36

    POL-VIE: Viersen-Stadtmitte: Fußgänger bei Abbiegeunfall schwer verletzt

    Viersen-Stadtmitte (ots) - Am Samstag ereignete sich der Unfall gegen 07 Uhr an der Kreuzung Willy-Brandt-Ring / Dülkener Straße in Viersen. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus Bochum war auf dem Willy-Brand-Ring aus Richtung Freiheitsstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Dülkener Straße abbiegen. Als die Ampel auf Grünlicht umsprang, fuhr er ...

  • 06.10.2025 – 14:33

    POL-VIE: Kempen: Böller geworfen - Kripo ermittelt

    Kempen (ots) - Am 03. Oktober waren drei Kinder auf einem Spielplatz an der Vorster Straße, als zwei ältere Jugendliche mit einem E-Scooter gegen 15 Uhr dazukamen. Diese beiden warfen kurze Zeit später einen Böller in Richtung der drei Kinder. Anschließend fuhren sie mit dem Scooter in unbekannte Richtung weg. Einsatzkräfte stellte fest, dass es sich vermutlich um einen "DumBum"-Böller gehandelt haben könnte. Das ...

