POL-VIE: Viersen-Dülken: Kripo ermittelt nach Pkw-Brand und bittet um Hinweise
Viersen-Dülken (ots)
In der Nacht zu Freitag vergangener Woche wurden Feuerwehr und Polizei gegen 05.00 Uhr zur Friedrichstraße in Dülken gerufen. Hier brannten zwei Autos. Zeugen berichteten, dass zunächst ein Pkw gebrannt habe, das Feuer sei dann auf den zweiten übergesprungen. Die Feuerwehr löschte den Brand, Einsatzkräfte stellten beide Autos sicher. Das Kriminalkommissariat 1 in Dülken ermittelt nun zur Ursache und bittet um mögliche Hinweise über die 02162/377-0. /wg (906)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell