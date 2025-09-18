Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugenaufruf: Verkehrsunfall zwischen Radfahrern Ende August in Bargteheide

Ratzeburg (ots)

18.09.2025 | Kreis Stormarn | 28.08.2025 - Bargteheide

Bereits Ende August ereignete sich in einem Wohngebiet in Bargteheide ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall.

Am 28.08.2025 gegen 18:25 Uhr stießen in der Westpreußenstraße in Bargteheide aus bislang ungeklärter Ursache zwei Radfahrer im Rahmen eines Abbiegevorgangs zusammen. Da sich beide Beteiligte zunächst einig waren, dass ihnen nichts passiert sei, verabschiedeten sie sich ohne Austausch der Personalien. Im Nachhinein bemerkte der 14-jährige Unfallbeteiligte, dass er doch eine Verletzung davontrug.

Die Polizei sucht nun Zeugen für den Verkehrsunfall. Außerdem wird die Frau gesucht, welche mit ihrem Fahrrad an dem Unfall beteiligt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bargteheide unter 04532/70710 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell