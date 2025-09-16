PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Sturm zwingt Bäume in die Knie / Polizei warnt vor Unwetter
Ratzeburg (ots)

16.09.2025 | Polizeidirektion Ratzeburg

Montagnachmittag und -abend rückte im Bereich der Polizeidirektion Ratzeburg wegen der Folgen des Unwetters neben den Rettungskräften auch insgesamt sechsmal die Polizei aus. Der Wind sorgte dafür, dass große Äste oder ganze Bäume die Fahrbahn versperrten und den Verkehr teilweise lahm legten. Besonders betroffen war der Kreis Herzogtum Lauenburg rund im Ratzeburg, aber auch im Kreis Stormarn, fiel ein Baum dem Sturm zum Opfer.

Auf einem Campingplatz in Römnitz kam eine Camperin gerade noch mit dem Schrecken davon: Am 15.09.2025 gegen 20:00 Uhr stürzte ein Baum aufgrund des Unwetters auf ihr Wohnmobil. Die 62-jährige Hamburgerin hielt sich zu diesem Zeitpunkt im Fahrzeug auf, blieb aber unverletzt, da der Baum glücklicherweise nur im Frontbereich des Campers einschlug.

Am Dienstagmorgen gegen 05:30 Uhr versperrte ein Baum auf der B208 bei Kulpin die Straße und die Polizei musste ausrücken. Die Unwetterlage soll sich laut Warnmeldung des Deutschen Wetterdienstes im Laufe des Dienstags fortsetzen. Es wird vor Sturm und Starkregen gewarnt.

Um das Unwetter möglichst unbeschadet zu überstehen, empfiehlt die Polizei: Bewohnerinnen und Bewohner besonders betroffener Regionen sollten, insofern möglich, sicherheitshalber zu Hause bzw. im Schutz eines festen Gebäudes bleiben. Sichern Sie windanfällige Gegenstände im Freien. Halten Sie sich besonders von Bäumen und Wasserflächen fern. Unterstützen Sie im Bedarfsfall hilfsbedürftige Mitmenschen. Halten Sie sich über aktuelle Änderungen auf dem Laufenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

  • 15.09.2025 – 14:51

    POL-RZ: Unfallort gibt Polizei Rätsel auf - Hinweisgeberin gesucht

    Ratzeburg (ots) - 15. September 2025 | Kreis Stormarn | 03.09. oder 04.09.2025 - Reinbek/Barsbüttel Bereits am 04.09.2025 erstattete eine Fahrzeugnutzerin bei der Barsbütteler Polizei eine Anzeige, da ihr schwarzer Skoda Kodiaq auf einem Parkplatz angefahren und beschädigt worden sei. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den entstandenen ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 10:24

    POL-RZ: Alkoholisierter Audi-Fahrer verunfallt auf der A 21

    Ratzeburg (ots) - 15.09.2025 | Kreis Stormarn | 13.09.2025 - BAB 21 / Travenbrück Samstagnacht verunfallte ein alkoholisierter Autofahrer auf der Bundesautobahn 21 im Bereich einer Baustelle. Er blieb unverletzt. Am 13.09.2025 gegen 23:15 Uhr befuhr ein 55-jähriger Deutscher aus dem Kreis Segeberg die Bundesautobahn 21 in Fahrtrichtung Kiel. Zwischen den ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 14:03

    POL-RZ: Drei Einbrüche in einer Nacht / Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

    Ratzeburg (ots) - 12.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 10./11.09.2025 - Lauenburg In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Lauenburg gleich in drei Fällen zu Einbruchdiebstählen. Polizeibeamte nahmen den zunächst flüchtigen Tatverdächtigen am Donnerstagmorgen fest. Am 10.09.2025 gegen 23:00 Uhr wurde der Einbruchalarm bei einem Supermarkt in der ...

    mehr
