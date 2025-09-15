Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfallort gibt Polizei Rätsel auf - Hinweisgeberin gesucht

Ratzeburg (ots)

15. September 2025 | Kreis Stormarn | 03.09. oder 04.09.2025 - Reinbek/Barsbüttel

Bereits am 04.09.2025 erstattete eine Fahrzeugnutzerin bei der Barsbütteler Polizei eine Anzeige, da ihr schwarzer Skoda Kodiaq auf einem Parkplatz angefahren und beschädigt worden sei. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Doch eine aufmerksame Zeugin beobachtete dies, notierte das Kennzeichen und das Fahrzeugmodell des Verursachers und wies auch auf eine entstandene Beschädigung hin.. Anschließend hinterließ sie den Notizzettel am Skoda, leider ohne ihren Namen oder Telefonnummer.

Der Fahrzeugnutzerin fiel nun am 04.09.2025, gegen 10.00 Uhr der angebrachte Notizzettel an ihrer Frontscheibe auf, so dass sie sich daraufhin an die Polizei wandte. Ihrer Vermutung nach, könnte der Unfall auf dem Parkplatz am EKZ, "Am Akku" in Barsbüttel passiert sein, während sie dort von 09.30 Uhr bis 10.00 Uhr parkte.

Nach ersten Recherchen der ermittelnden Beamten käme auch der Famila-Parkplatz in der Liebigstraße in Reinbek als Unfallort in Betracht. Dort hielt sich die Skoda-Nutzerin am 03.09.2025, zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr auf.

Deshalb bittet die Reinbeker Polizei darum, dass sich die Verfasserin des Notizzettels sich melde. Auch mögliche Zeugen, die sowohl am 03.09.2025 in Reinbek bei Famila als auch am 04.09.2025 beim EKZ in Barsbüttel einen Unfall zwischen einem parkenden schwarzen Skoda mit HB-Kennzeichnung und einem grünen Mercedes-Benz beobachten hätten, erreichen die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0.

