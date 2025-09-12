Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugenaufruf nach Dieseldiebstahl

Ratzeburg (ots)

12.September 2025 | Kreis Stormarn | 10.-11-09.2025 - Rümpel

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe sucht Zeugen zu einem Dieselkraftstoffdiebstahl, der sich zwischen dem 10.09.2025, 17:30 Uhr, und dem 11.09.2025, 06:30 Uhr, auf dem Baustellengelände "An de Billerbek" in Rümpel ereignete.

Nach derzeitigen Erkenntnissen pumpten unbekannten Täter aus acht Arbeitsmaschinen ca. 500 Liter Diesel ab.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/501-0 oder per E-Mail BadOldesloe.KI@polizei.landsh.de zu melden.

