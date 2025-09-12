PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kornnatter in Ahrensburg aufgefunden

Ratzeburg (ots)

12.09.2025 | Kreis Stormarn | 11.09.2025 - Ahrensburg

Gestern Nachmittag (11.09.2025), gegen 13.30 Uhr wurde von einem Spaziergänger in der Hamburger Straße in Ahrensburg eine offensichtlich exotische Schlange gesichtet. Dieser alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte.

Die herbeigerufenen Beamten nahmen sich des ungiftigen Exoten an und suchten einen Schlangenexperten auf, der die Kornnatter vorerst in Obhut nahm.

Zu hoffen bleibt, dass die Schlange von ihrem Eigentümer vermisst wird. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

