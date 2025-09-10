Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines KIA

Ratzeburg (ots)

10.09.2025 | Kreis Stormarn | 08.09.2025 - Reinbek

In Reinbek wurde am 08. September 2025, zwischen 07.20 Uhr und 10.45 Uhr ein hochwertiges Fahrzeug von einem Parkplatz aus dem Wohngebiet der Schröders Koppel entwendet.

Der weiße KIA Sorento mit Dachbox ist mit einem Oldesloer Kennzeichen versehen. Sein Zeitwert wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, denen zur besagten Zeit in der Schröders Koppel in Reinbek etwas aufgefallen ist bzw. die Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges machen können. Hinweisgeber und Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per E-Mail unter Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de bei den Beamten.

