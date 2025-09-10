PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines KIA

Ratzeburg (ots)

10.09.2025 | Kreis Stormarn | 08.09.2025 - Reinbek

In Reinbek wurde am 08. September 2025, zwischen 07.20 Uhr und 10.45 Uhr ein hochwertiges Fahrzeug von einem Parkplatz aus dem Wohngebiet der Schröders Koppel entwendet.

Der weiße KIA Sorento mit Dachbox ist mit einem Oldesloer Kennzeichen versehen. Sein Zeitwert wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, denen zur besagten Zeit in der Schröders Koppel in Reinbek etwas aufgefallen ist bzw. die Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges machen können. Hinweisgeber und Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per E-Mail unter Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de bei den Beamten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 14:12

    POL-RZ: Serie von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen

    Ratzeburg (ots) - 09.09.2025 | Kreis Stormarn | 31.08.2025 - Glinde Bereits am Sonntag, 31. August 2025, ist es in Glinde zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den/die Täter geben können. Die betroffen Kraftfahrzeuge (Fahrzeughersteller aller Marken), waren zwischen 02.00 Uhr und 14.00 Uhr in ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 14:02

    POL-RZ: Falscher Handwerker erbeutet Schmuck bei Trickdiebstahl / Polizei sucht Zeugen

    Ratzeburg (ots) - Datum | Kreis Stormarn | 04.09./27.08.2025 - Großhansdorf/ Ahrensburg Donnerstagnachmittag ist es in Großhansdorf zu einem Trickdiebstahl gekommen. Ein unbekannter Mann gab sich als Handwerker aus und erbeutete Schmuck. In Ahrensburg kam es erst in der Woche davor zu einem ähnlichen Sachverhalt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren