Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Serie von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen

Ratzeburg (ots)

09.09.2025 | Kreis Stormarn | 31.08.2025 - Glinde

Bereits am Sonntag, 31. August 2025, ist es in Glinde zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den/die Täter geben können.

Die betroffen Kraftfahrzeuge (Fahrzeughersteller aller Marken), waren zwischen 02.00 Uhr und 14.00 Uhr in der Straße "An der Au" abgestellt und wurden hauptsächlich zerkratzt. Der entstandene Sachschaden dürfte erheblich sein, da bei der Polizeistation Glinde bereits 15 Anzeigen erstattet wurden.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zu den Taten und zur beschriebenen Person machen? Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 040/71090322 bei der Polizeistation in Glinde.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell