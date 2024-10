Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Fahrraddiebstählen

Soest (ots)

Am gestrigen Mittwoch haben Polizeibeamte der Direktion Kriminalität gemeinsam mit Unterstützungskräften der Polizeiwache Soest und der Direktion Verkehr einen Schwerpunkteinsatz in den Soester Ortsteilen durchgeführt.

Ziel war es zunächst einmal das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Dazu wurde an vielen Örtlichkeiten nicht nur Präsenz gezeigt, sondern insbesondere Fahrräder, welche sich im ruhenden Verkehr befanden, überprüft.

Insgesamt wurde an 213 Fahrrädern die Rahmennummer überprüft. Bei vier Fahrrädern konnte festgestellt werden, dass diese zur Fahndung ausgeschrieben, also in der Vergangenheit entwendet wurden. Alle Fahrräder wurden sichergestellt.

Bei der Überprüfung von Fahrrädern an einer KUE in der Straße Hagenbusch in Bad Sassendorf konnte ein Fahrrad festgestellt werden, dessen Rahmennummer auch ausgeschrieben war. Im Rahmen von Ermittlungen konnte der derzeitige "Besitzer" des Fahrrades ausfindig gemacht werden. Er gab an dass Vehikel von einem Freund gekauft zu haben. Wie der heißt und wo die Übergabe war, daran konnte er sich nicht mehr erinnern.

Der 27-jährige Somalier verwickelte sich immer weiter in Widersprüche. Bei der Überprüfung der Personalien wurde bekannt, dass er erst vor kurzem aus der Haft entlassen worden ist. Der Polizei ist er wegen ähnlich gelagerter Delikte aus der Vergangenheit auch bekannt.

Daher wurde er zunächst einmal festgenommen um zu überprüfen, ob er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat.

Die Polizei wird auch zukünftig derartige Kontrollen durchführen um den Druck auf die Fahrraddiebe hochzuhalten.

In diesem Zusammenhang ist der Polizei Folgendes wichtig:

- Bitte notieren Sie sich die Rahmennummer ihres Fahrrades. - Machen Sie ein Foto von ihrem Vehikel um es später besser identifizieren zu können. Das Foto kann später auch als Eigentumsnachweis gelten. - Bewahren Sie die Rechnung auf. - Lassen Sie niemals ihr Fahrrad unbeaufsichtigt stehen und schließen es immer an einem festen Gegenstand an. - Erstatten Sie bei einem Diebstahl in jedem Falle Anzeige. Nur so können wir bei solchen Einsätzen auch eventuell ihr Fahrrad wiederfinden. Vermutlich waren unter den kontrollierten Rahmennummern noch weitere geklaute Fahrräder.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell