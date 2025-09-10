PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unbekannter überwältigt Mitarbeiterin in den Diensträumen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

10.09.2025 | Kreis Stormarn | 08.09.2025 - Bad Oldesloe

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am Montagabend ist es in der Turmstraße in Bad Oldesloe zu einer Freiheitsberaubung gekommen, bei der ein unbekannter Mann eine Mitarbeiterin der Kreisverwaltung Stormarn in den Diensträumen überwältigt haben soll. Der Täter flüchtete vom Tatort.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll gegen 20.00 Uhr eine männliche Person an der Eingangstür des Dienstgebäudes geklingelt haben. Nachdem eine Mitarbeiterin dem unbekannten Mann Zutritt gewährt habe, soll dieser sie körperlich angegangen und gefesselt haben.

Der Mitarbeiterin gelang es trotzdem den Notruf zu verständigen, so dass Einsatzkräfte der Polizei sie aus der Zwangslage befreien konnten. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Der genaue Tatablauf und die Hintergründe des Tatgeschehens sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die im Bereich der Turmstraße auffällige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Der Täter wurde beschrieben als 180 cm groß. Zudem soll er maskiert gewesen sein. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 045317501-0 oder per Email unter BadOldesloe.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Sandra Kilian, Pressesprecher/in der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Jacqueline Fischer
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

